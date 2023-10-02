«Топорность работы бракоделов налицо»: Семигин о взломе сайта Семигин назвал топорной работу тех, кто взломал сайт «Патриотов России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Семигин

Основавший сайт «Патриотов России» депутат Госдумы Геннадий Семигин заявил NEWS.ru, что распространившийся в Сети фейк о солдатах, которых приходится «загонять» в зону СВО, нет смысла комментировать. Он считает, что опубликованный пост показывает топорность работы хакеров.

Информационные войны были, есть и будут. Топорность работы бракоделов — налицо. Это подтверждается орфографическими и стилистическими ошибками, которым никогда не было места на сайте «Патриоты России». Про фактологию и говорить нечего — феерическая провокационная ложь, — сказал Семигин.

Он также подчеркнул, что журналисты, которые способствуют распространению подобной лжи, «должны задуматься о том, могут ли они себя считать гражданами Российской Федерации».

Утром 2 октября на сайте «Патриотов России» появился пост в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с видео с избиением его сыном поджигателя Корана Никиты Журавеля в СИЗО. В сообщении на сайте «Патриотов России» говорилось, что «батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно», как сын Кадырова.

Семигин написал в своем Telegram-канале, что в его отношении была совершена «диверсия и наглая попытка» дискредитировать его взгляды и идеологию патриотизма в целом. По его словам, злоумышленники «не просто обрушили ресурс», а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения. В то же время военкор Юрий Котенок усомнился во взломе сайта. По его словам, эта версия «выглядит не очень убедительно».