Средства ПВО сбили новый беспилотник на подлете к российскому региону Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку атаки на территорию России, сообщили в Министерстве обороны. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали две женщины. По его словам, снаряд попал в частный дом, у одной жительницы травматическая ампутация ноги, открытый перелом и осколочные ранения живота. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Еще один снаряд угодил в здание администрации, добавил губернатор. У постройки пробита кровля, поврежден второй этаж.