«Ампутация и открытый перелом»: снаряд ВСУ попал в жилой дом под Белгородом Гладков: две женщины пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, снаряд попал в частный дом, у одной жительницы травматическая ампутация ноги, открытый перелом и осколочные ранения живота. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти, — сообщил Гладков.

Еще один снаряд угодил в здание администрации, добавил губернатор. У постройки пробита кровля, поврежден второй этаж. В результате происшествия никто не пострадал, однако администрация временно обесточена. На местах работают экстренные службы.

Ранее Гладков сообщил, что объект инфраструктуры в селе Новая Таволжанка Белгородской области подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины. По данным губернатора, никто из местных жителей не пострадал.