Сразу две категории граждан освободили от призыва в армию Путин освободил служивших в ЛДНР от призыва в армию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении лиц, служивших в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик, от призыва на военную службу. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Новые нормы дополняют закон «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с поправками, от призыва освобождаются граждане РФ, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах обеих республик.

Освобождение от службы также получат россияне, более полугода участвовавшие в боевых действиях по решению власти Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет о тех, кто сражался с 11 мая 2014 года.

Госдума приняла соответствующую инициативу 8 апреля. Совет Федерации одобрил законопроект 16-го числа. Документ подписан от 21 апреля.

Ранее депутатская партия во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым предложила внести поправки в ФЗ «О воинской обязанности и службе». Парламентарии приняли нововведения, согласно которым определенные категории граждан освобождаются от призыва.