Спутник в интересах Минобороны России запустили в космос Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником стартовала с Плесецка

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Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе военного ведомства. Как передает РИА Новости, ракета стартовала утром в пятницу в 10:03 мск.

С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России — сказано в релизе.

Последний такой пуск состоялся 27 декабря в 10:03 с космодрома Плесецк. Запуск произвели боевые расчеты Космических войск Воздушно-космических сил.

Ранее Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Запуск состоялся 3 февраля в 11:06 по местному времени (06:06 мск). Аппарат стартовал с космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян, который располагается в провинции Гуандун. Ракета-носитель «Цзелун-3» вывела на орбиту девять спутников, в числе которых был один аппарат с искусственным интеллектом.

До этого экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США. По ее словам, Вашингтон оказался уязвим из-за группировки спутников-шпионов и зависимости от своего космического потенциала. Коффлер отметила, что спутники обеспечивают, в том числе гражданскую инфраструктуру в США.