Первый в мире спутник с искусственным интеллектом вывели на орбиту Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом

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Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом, сообщает Центральное телевидение КНР. Запуск состоялся в субботу, 3 февраля, в 11:06 по местному времени (06:06 мск).

Аппарат стартовал с космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян, который располагается в провинции Гуандун. Ракета-носитель «Цзелун-3» вывела на орбиту девять спутников, в числе которых был один аппарат с искусственным интеллектом.

Спутник, получивший название «Жунпяо» (второе название — «Синшидай-18»), разработала компания Guoxing Aerospace Technology, базирующаяся в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань. Аппарат имеет интегрированную сеть зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Кроме того, спутник получит возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.

Ранее экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Россия нашла «ахиллесову пяту» США. По ее словам, Вашингтон оказался уязвим из-за группировки спутников-шпионов и зависимости от своего космического потенциала. Коффлер отметила, что спутники обеспечивают в том числе гражданскую инфраструктуру в США.