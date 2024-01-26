Американская разведчица: Россия нашла «ахиллесову пяту» США Экс-разведчица Коффлер назвала спутники-шпионы «ахиллесовой пятой» США

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Россия нашла «ахиллесову пяту» США, заявила в эфире Fox News бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер. Она отметила, что США оказались уязвимы из-за группировки спутников-шпионов и зависимости от своего космического потенциала. Разведчица подчеркнула, что теоретики из КНР и России около четверти века изучали тактику Вашингтона в конфликтах на территории Сирии, Ливии, Косово, Ирака и Афганистана.

Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него, — пояснила Коффлер.

По ее словам, также российским и китайским теоретикам удалось установить, что США зависят от спутников в гражданской жизни. Космические аппараты обеспечивают связь, телекоммуникации, метеорологические прогнозы и мониторинг энергосистем. Коффлер отметила, что конфликт в космосе перестает быть гипотетическим, а «звездные войны больше не являются темой научной фантастики».

Коффлер ранее заявила, что президент США Джо Байден подписал Украине «смертный приговор», подталкивая страну в НАТО. По ее словам, Киев ждет «еще больше смертей и разрушений» в 2024 году. В то же время бывшая разведчица уверена, что Москва не позволит Альянсу «поглотить Украину».