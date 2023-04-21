Спрос на IT-кадры среди российских компаний в 2023 году вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, заявил РИА Новости представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. По его словам, повышенный спрос связан с масштабными разработками отечественного программного обеспечения взамен ушедшего иностранного.

Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий, — сказал собеседник РИА Новости.