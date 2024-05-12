Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Специалисты Ростеха осмотрели трофейный танк Abrams, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит РИА Новости, изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.

Естественно, технику смотрели, — сказал он.

Ранее появились кадры ликвидации в зоне СВО еще одного танка Leopard немецкого производства под Авдеевкой. Бронемашина была выведена из строя точным ударами FPV-дронов, которыми управляли бойцы из 24-й бригады спецназа.

В мае на Поклонной горе в парке Победы открылась выставка вооружений и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине. Посетителям предоставлены немецкие БМП Marder и танки Leopard, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

Газета The New York Times ранее писала, что ВСУ продолжают стремительно терять дорогую технику, которую им поставляет Запад. По данным издания, Украина за два месяца боев потеряла пять американских танков Abrams, еще три бронемашины получили средние повреждения.