Немецкие Leopard и американские БМП выставили в Москве: фото техники В Москве открылась выставка трофейного оружия и техники

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине

Минобороны в парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине. Экспозиция размещена на площадке перед Музеем Победы.

Посетители смогут увидеть немецкие Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777.

Кроме того, на выставке можно увидеть бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV производства Британии, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90. Также показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков «Азовец».

Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что выставка трофейной техники стала унижением стран Североатлантического альянса. По его словам, экспозиция послужит напоминанием о том, что все западные технологии оказались неэффективными перед лицом российских разработок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выставка иностранного вооружения на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей и вызовет большой интерес у граждан. По его словам, граждане должны видеть поверженную технику ВСУ.

Фото с выставки трофейной техники — в галерее NEWS.ru.