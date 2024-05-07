На видео попал точный удар FPV-дрона по танку Leopard в зоне СВО Появились кадры уничтожения танка Leopard ударом БПЛА под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Уничтожение еще одного танка Leopard немецкого производства под Авдеевкой, состоявшего на вооружении ВСУ, попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева. Сообщается, что бронемашина была выведена точным ударами FPV-дронов, которыми управляли бойцы из 24-й бригады спецназа.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российская армия подбила еще одну боевую машину пехоты M2 Bradley, поставленную на Украину из США. Он также продемонстрировал кадры, на которых технику везут из Авдеевки.

До этого в Москве в парке Победы на Поклонной горе открылась выставка вооружений и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине. Посетителям предоставлены немецкие БМП Marder и танки Leopard, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

Также ранее The New York Times сообщило, что ВСУ продолжают стремительно терять дорогую технику, которую им поставляет Запад. По данным издания, Украина за два месяца боев потеряла пять американских танков Abrams, еще три бронемашины получили средние повреждения.