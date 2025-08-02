Спасение российских бойцов на передовой роботами попало на видео Минобороны России показало, как беспилотная техника спасает бойцов на передовой

В Сети появилось видео, как российские военнослужащие используют беспилотную технику для спасения бойцов на передовой. На опубликованных пресс-службой Минобороны РФ кадрах можно увидеть, как беспилотник используется для доставки грузов и эвакуации раненых.

Применение таких дронов позволяет сохранить жизни и здоровье личного состава, который ранее осуществлял подвоз материальных средств на автомобильной технике или пешими группами, — сказано в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что грузоподъемность такой техники позволяет перевозить грузы массой до 150 кг, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч. По информации ведомства, это дает возможность быстро преодолевать участки с высокой вероятностью поражения противником. В частности, за один выезд беспилотник может точечно доставить необходимый груз и эвакуировать раненого.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.