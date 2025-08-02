Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 20:04

Спасение российских бойцов на передовой роботами попало на видео

Минобороны России показало, как беспилотная техника спасает бойцов на передовой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, как российские военнослужащие используют беспилотную технику для спасения бойцов на передовой. На опубликованных пресс-службой Минобороны РФ кадрах можно увидеть, как беспилотник используется для доставки грузов и эвакуации раненых.

Применение таких дронов позволяет сохранить жизни и здоровье личного состава, который ранее осуществлял подвоз материальных средств на автомобильной технике или пешими группами, — сказано в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что грузоподъемность такой техники позволяет перевозить грузы массой до 150 кг, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч. По информации ведомства, это дает возможность быстро преодолевать участки с высокой вероятностью поражения противником. В частности, за один выезд беспилотник может точечно доставить необходимый груз и эвакуировать раненого.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

минобороны
роботы
спасения
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.