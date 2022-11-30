Совфед одобрил законы о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Ранее его в трех чтениях единогласно приняла Госдума.

Законы подразумевают запрет ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Авторами законодательной инициативы стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также более 300 депутатов ГД.

Законы также запрещают выдачу прокатных удостоверений на фильмы с материалами, в которых пропагандируется ЛГБТ и смена пола. Помимо этого, под действие попадают товары, пропагандирующие однополые сексуальные отношения.

В Госдуме уточнили, что пользователи платных аудиовизуальных сервисов смогут получить доступ к информации, содержащей пропаганду ЛГБТ, с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.

В конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что пользователи социальных сетей в России не будут нести ответственность, если под их постами появятся чужие комментарии с пропагандой ЛГБТ. По его словам, блогер — не собственник страницы, в поэтому в таком случае он выступает скорее в качестве «квартиранта».