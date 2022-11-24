Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят и среди взрослых россиян. Авторами законодательной инициативы стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также более 300 депутатов ГД. Закон был принят в третьем чтении единогласно.

Он также запрещает выдачу прокатных удостоверений на фильмы с материалами, в которых пропагандируется ЛГБТ и смена пола. Помимо этого, под запрет попадают товары, пропагандирующие однополые сексуальные отношения.

В Госдуме уточнили, что пользователи платных аудиовизуальных сервисов смогут получить доступ к информации, содержащей пропаганду ЛГБТ, с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.

Законопроектом также вводятся три административных статьи со штрафами. Нарушителям будут грозить штрафные меры от 50 до 400 тысяч рублей. При этом должностных лиц будут штрафовать на суммы от 100 до 800 тысяч рублей. Для юрлиц же предусмотрены штрафы от 1 до 10 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Как указали в Госдуме, за подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ.

Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам! — написал в своем Telegram-канале Володин.

При этом представители ЛГБТ-сообщества считают, что после принятия законопроектов их повседневная жизнь не сильно изменится. Все опрошенные NEWS.ru гомосексуалы сказали, что законодательное регулирование и без того сильно ограничивает их социальную жизнь. А юрист Владимир Комов уверен, что вырастет число преступлений на почве ненависти: «закон станет сигналом: „нам разрешили с вами делать что угодно“».