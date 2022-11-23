В Госдуме объяснили, в каком случае упоминание ЛГБТ не повлечет штрафы Хинштейн: пользователей соцсетей не будут наказывать за чужие комментарии с пропагандой ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальных сетей в России не будут нести ответственность, если под их постами появятся чужие комментарии с пропагандой ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, блогер не является собственником страницы в соцсетях, в этом случае он выступает скорее в качестве «квартиранта», передает РИА Новости.

Страница «ВКонтакте» это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается, — сказал Хинштейн.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

В дальнейшем Хинштейн предложил ко второму чтению внести поправку в статью 7 закона РФ «О защите прав потребителей» и законодательном запрете продажи товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Предполагалось, что депутат рассмотрят законопроект во втором чтении 23 ноября.

Также Хинштейн сообщил, что комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. По его словам, это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, но и оставшихся компьютерных игр, где есть «стрелялки».