Совбез заявил об угрозе для россиян от западных математиков и психологов Совбез России примет документы для защиты от «подрывной работы» Запада

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Западные «планировщики» и идеологи планомерно продвигают идеи, направленные на разложение основ российского общества изнутри, на уничтожение духовных устоев и моральных принципов россиян, сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в беседе с «Российской газетой». По его словам, Вашингтон и Лондон для решения своих задач привлекают специалистов в том числе из математики, антропологии и этнологии, социальной психологии и психолингвистики.

Храмов призвал противодействовать влиянию Запада, усилив организационные меры по защите информационно-культурного пространства.

Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования. К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — сказал Храмов.

Он также предупредил, что «целенаправленное влияние» на российское общество ведется через «пятую колонну» с участием оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и «различных легко управляемых меньшинств».

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Также он поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования. Согласно указу главы государства, на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей ежегодно будет выделяться 3,9 млрд рублей.