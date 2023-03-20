Сотрудников АП обязали избавиться от iPhone «Коммерсант»: от сотрудников администрации президента потребовали отказаться от iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной оперативной системе — сделать это необходимо до конца марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника издания, для работников могут закупить «безопасные телефоны», чтобы облегчить отказ от американских гаджетов.

iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем, — сказал собеседник издания.

Другой источник, близкий к администрации президента, отметил, что похожие рекомендации получат и региональные чиновники внутриполитических блоков.

Собеседники газеты полагают, что требование связано с соображениями безопасности: в АП считают, что iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны Запада, чем другие смартфоны. Чиновникам рекомендовано пользоваться либо Android, либо ее китайскими аналогами, либо «Авророй», которая разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком».

Эксперты полагают, что такие меры носят прагматичный характер, однако при этом важно достичь баланса между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников. Политолог Владимир Шемякин напомнил, что сотрудникам АП для служебных задач нужен и хороший доступ в интернет, и различные мессенджеры, и соцсети.

Ранее стало известно, что власти России и участники IT-рынка приступили к разработке проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Необходимость разработки объяснялась удалением ряда российских приложений с зарубежных платформ после начала спецоперации на Украине.