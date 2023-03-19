В России появится отечественный Android «Ъ»: в России приступили к созданию отечественной мобильной экосистемы на базе Android

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти России и участники IT-рынка приступили к разработке проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Необходимость разработки объясняется удалением ряда российских приложений с зарубежных платформ после начала спецоперации на Украине.

Проект курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Весной разработку представят профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Как пишет издание, на первом совещании присутствовали представители «Яндекса», VK, «Открытых мобильных платформ», «Ростелекома» и отечественных производителей потребительской электроники, а также разработчики ГК «Астра», «Лаборатории Касперского», «Базальт СПО» (Alt Linux) и другие.

Источники утверждает, что наиболее заинтересованной стороной в создании проекта является VK.