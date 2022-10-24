СК назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске СК: причина крушения Су-30 в Иркутске — отказ техники или ошибка пилотирования

Фото: Следственный комитет РФ

Обломки упавшего самолета Су-30 и разрушенный дом в результате падения самолета Су-30 в Иркутске

Причиной падения самолета Cу-30 на жилой дом в Иркутске мог стать отказ техники или ошибка пилотирования, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram. В ведомстве отметили, что сотрудники СК проводят дополнительный осмотр места ЧП.

Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, — говорится в сообщении.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. Есть предположение, что они могли погибнуть еще в воздухе. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.