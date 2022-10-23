Майор ВВС: пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли уснуть за штурвалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30

Майор Военно-воздушных сил России, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов заявил, что пилоты упавшего в Иркутске штурмовика Су-30 могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания. В беседе с «Говорит Москва» он рассказал, что при подъеме на высоту более четырех тысяч метров летчик должен использовать систему питания чистым кислородом, однако у пилотов это могло не сработать.

Я думаю, причина банальная — летчики не смогли перейти на питание чистым кислородом и продолжали набирать высоту. Летчик не чувствует кислородное голодание, он просто засыпает. При подъеме на высоту больше четырех тысяч метров лётчик должен перейти на питание чистым кислородом. Система кислорода должна быть заряжена. Самолет поднимается на высоту выше четыре тысячи метров и летчики, которые не перешли на питание чистым кислородом, просто засыпают, — сказал Красноперов.

Он уточнил, что у летательного средства должен быть специальный клапан, который автоматически закрывается после подъема на высоту более четырех тысяч метров. По его словам, в истории уже бывали случаи, когда самолеты падали, потому что при взлете не перекрывался клапан.

Самолет упал на двухэтажный частный дом в микрорайоне Ново-Ленино. В результате трагедии погибли два пилота летательного средства. На земле жертв и пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После падения воздушного судна около 150 домов остались без света. В пресс-службе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отметили, что электроснабжение должно быть восстановлено в течение дня.