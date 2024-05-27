Россиян предупредили о проблемах с картами «Мир» в дружественной стране Силуанов: в Узбекистане есть проблемы с расчетами картой «Мир»

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

В Узбекистане есть проблемы с расчетами картой «Мир», заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, которые приводят «Известия», необходимо искать решения ситуации, одним из вариантов может стать развитие системы оплаты по QR-кодам.

Проблемы с расчетными картами «Мир» существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты «Мир», — заявил Силуанов.

Он отметил, что проблема обусловлена санкциями, что создает определенные риски для банков в Узбекистане. Министр подчеркнул, что в Москве это понимают.

Ранее подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир».

Ряд стран отказались обслуживать карты «Мир» из-за возможных проблем. В их числе оказались Киргизия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Вьетнам. Первыми такие решения приняли Турция и Узбекистан. Анкара впоследствии смогла устранить трудности, тогда как Ташкент по-прежнему испытывает затруднения.