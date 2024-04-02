Опубликован список стран, которые отказались обслуживать карты «Мир» В список отказавшихся обслуживать карты «Мир» стран попали Казахстан и Киргизия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

NEWS.ru опубликовал список стран, которые отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». В него вошли Киргизия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Вьетнам.

Первыми от обслуживания карт системы «Мир» отказались Турция и Узбекистан, местные операторы приняли соответствующее решение в сентябре 2022 года. Но если в Турции проблему удалось решить спустя год, то в Узбекистане карты российской платежной системы по-прежнему не работают.

Тем временем во Вьетнаме карты «Мир» принимает только банк VRB. Ранее принимавший карты «Мир» банк BIDV приостановил их обслуживание. Российскую платежную систему 30 марта отключили и в Армении. Причиной стали американские санкции в отношении НСПК.

Последними о решении приостановить обслуживание карт «Мир» заявили операторы Киргизии и Казахстана, соответствующие обращения появились 2 апреля. Казахстанский Halyk Bank уточнил, что прекратил их принимать 27 февраля. Тем временем пользователям в Киргизии будет недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи начиная с 5 апреля.

Ранее сообщалось, что приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play. Приложение не отображается ни в магазине, ни в поисковике. Депутат Антон Горелкин заявил, что эта мера лишь приведет к популяризации магазина RuStore.