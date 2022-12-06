Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь Шойгу: в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих

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Армия Украины потеряла более 8,3 тысячи военных в ноябре, заявил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что ВСУ также лишились пяти самолетов, десяти вертолетов и 149 танков. По подсчетам Шойгу, российские войска уничтожили более трехсот вражеских бронемашин, передает ТАСС.

Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более трехсот боевых бронированных машин, — заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что потери Вооруженных сил Украины доходят до соотношения один к семи или один к восьми солдатам. Российский лидер выразил убежденность в том, что Киев не жалеет своих военных.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин заявил, что потери ВСУ каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек. По его словам, Киев стремится прорвать российскую оборону, поэтому подтягивает на передовую силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, тем самым обрекая их на уничтожение.