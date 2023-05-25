Шойгу рассказал, зачем Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии Шойгу назвал угрозы со стороны Запада причиной размещения ядерного оружия в Белоруссии

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Россия разместила свое ядерное оружие на территории Белоруссии в рамках ответной меры на угрозы со стороны граничащих западных стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе заседания Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ он подчеркнул, что данные мероприятия организованы в соответствии с международными обязательствами и не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, передает ТАСС.

Контроль и решение о применении [ядерного оружия Белоруссией] остаются за российской стороной, — заявил глава ведомства.

Он напомнил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может осуществлять запуск как обычных ракет, так и ракет с ядерным боезарядом. Вместе с тем была переоборудована часть самолетов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

Шойгу подчеркнул, что военнослужащие союзного государства прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой.