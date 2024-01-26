Шойгу объяснил, как России удалось в разы нарастить производство снарядов Шойгу: эффективная работа МО позволила в разы нарастить производство боеприпасов

Эффективная работа Министерства обороны России и правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса позволили в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, мощности ОПК были расширены и модернизированы, а производительность труда повышена, передает РИА Новости.

Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда, — сообщил Шойгу.

По словам министра, многие предприятия получили новые цеха, линии и участки. Все они теперь оснащены высокотехнологичным оборудованием.

Ранее также сообщалось, что Евросоюз увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30%. Организация приблизилась к выпуску 1 млн снарядов в год. Руководства отдельных стран ЕС должны будут отправить эти боеприпасы на Украину.