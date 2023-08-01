Шойгу назвал союзника России в борьбе с Западом Шойгу: Россия и Алжир будут бороться с давлением Запада

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой, сообщает в Telegram пресс-служба российского военного ведомства. По его словам, оба государства намерены и дальше отстаивать свои национальные интересы и независимость, несмотря на давление Запада.

Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что отношения между Россией и Алжиром в последнее время развиваются динамично и позитивно. Он подчеркнул, что лидеры двух стран в ходе встречи подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.

Шойгу заверил, что РФ готова помогать повышать боевые возможности алжирской армии. Шанегриха отметил, что его страна помнит позицию СССР в 1954 году во время алжирской революции и помощь современной России.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун на полях ПМЭФ-2023 назвал российского лидера Владимира Путина другом всего человечества и стран мира. Он подчеркнул, что и Россия, и Алжир не любят только тех, кто кто питает к ним вражду.