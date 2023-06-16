Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на полях ПМЭФ-2023 назвал российского лидера Владимира Путина другом всего человечества и стран мира. Он подчеркнул, что Москва, как и Алжир, не любят только тех, кто кто питает к ним вражду.

Господин президент, вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду, — обратился Теббун к российскому лидеру.

Недавно американский военный ветеран и писатель Ноктис Дрейвен признался, что хотел бы обнять Путина как брата. Тогда он подчеркнул: только живя в Америке, где СМИ и лидеры «постоянно лгут», можно по-настоящему оценить Путина.

В феврале Дрейвен выразил поддержку президенту России и заявил, что пожал бы ему руку. Он подчеркнул, что российский лидер заслуживает этого из-за своего терпения. Древен заявил, что сказал бы Путину, что он и другие изо всех сил пытаются «вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине».