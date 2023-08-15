Шойгу назвал одну из приоритетных задач СВО Шойгу: одна из приоритетных задач СВО — освобождение пленных

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности

Одна из приоритетных задач СВО — освобождение пленных, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что по этой линии налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого содействуют в поиске местоположения военнопленных и обеспечивают соблюдение их прав.

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, — сказал Шойгу.

Министр указал также на то, что возвращение пленных — сложная и деликатная работа, поскольку украинские власти, по его мнению, не способны договариваться.

Ранее Шойгу отметил, что России вновь довелось примерить на себя роль «локомотива» в борьбе за интересы других независимых стран. Министр подчеркнул, что страны Запада пытаются провоцировать локальные конфликты во всем мире, однако Россия готова бороться с такой политикой. Как утверждает глава Минобороны РФ, Запад стремится сохранить контроль над ресурсами, продвинуть «собственные правила жизни» и помешать объединению несогласных, а потому и провоцирует конфликты во всем мире.