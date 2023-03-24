Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки дронов на Севастополь Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, отразившим атаку БПЛА в Севастополе

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов, — сообщили в ведомстве.

Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко ранее рассказали, как утром 22 марта обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты в Севастополе. По словам девушек-военных, дроны ВСУ, которые они заметили над водой, не были распознаны аппаратурой. Фалеева и Целуйко открыли по летательным аппаратам огонь, в результате им удалось сбить два из трех БПЛА.

Шойгу ранее распорядился представить женщин-военных к наградам и денежной премии, о чем сами Фалеева и Целуйко узнали из СМИ. Министр обороны подчеркнул, что все три беспилотника были уничтожены.