Севастополь отпразднует День Победы без парада Развожаев: «Бессмертный полк» и парад Победы 9 мая в Севастополе не пройдут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Победы и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков пройдет в Севастополе без парада и акции «Бессмертный полк», заявил в эфире телеканала «СТВ» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, власти постараются соблюдать меры безопасности в ходе большого количества локальных мероприятий.

Мы пока не можем провести большие массовые мероприятия в реальном режиме — «Бессмертный полк», традиционный севастопольский парад. Тем не менее большое количество разных и в разных точках города мероприятий, культурных проектов будет проведено, — уточнил градоначальник.

В рамках празднования состоятся встречи с ветеранами, планируется онлайн-конференция с севастопольцами и будут организованы выставки, сообщил Развожаев. До конца года в регионах РФ будут проходить различные мероприятия, посвященные городу-герою Севастополю, констатировал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в Новороссийске парад Победы пройдет без зрителей. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности местных жителей и гостей региона. Для ветеранов проведут персональные парады и концерты, резюмировал градоначальник.