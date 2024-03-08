Сенатор разнес новый «военный» образ Киркорова от люксового бренда Сенатор Гибатдинов: появление Киркорова в камуфляже похоже на клоунаду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Появление певца Филиппа Киркорова в камуфляжном костюме от Louis Vuitton является попыткой привлечь внимание и эпатировать публику, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, такой образ неуместен. Парламентарий считает, что в попытках сохранить аудиторию многие знаменитости теряют остатки самоуважения.

Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на «клоунаду», чем на реальное социальное высказывание, — заявил сенатор.

Гибатдинов признался, что подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко. По его мнению, сегодня россиянам неинтересно наблюдать за шоу-бизнесом.

Период «хайпа» и клубной жизни давно ушел. Сейчас в нашей стране все поменялось. <...> Наши герои — это ребята, которые защищают родину, матери, которые ждут своих сыновей, работники реабилитационных центров, которые помогают пострадавшим от киевского режима, — сказал парламентарий.

Киркоров появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее. Поклонники артиста в Сети предположили, что певцу поставили условие отказаться от нарядов с перьями и стразами.