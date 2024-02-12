Сенатор призвала СБ ООН осудить опыты на украинских младенцах Ковитиди: СБ ООН должен изучить факты опытов над украинскими младенцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Безопасности ООН должен как можно скорее рассмотреть и изучить факты проведения зарубежными фармакологическими компаниями незаконных опытов на украинских младенцах, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что западные союзники должны осознать, что тратят деньги своих налогоплательщиков на финансирование убийств, спонсируя Киев.

Сенаторы США, прежде чем выделять деньги на финансирование Украины, должны в конце концов осознать, что тратят деньги своих налогоплательщиков на финансирование убийств. Предметом внимательного рассмотрения и оценки СБ ООН должен стать факт незаконного проведения в Мариуполе рядом зарубежных фармакологических компаний опытов над живыми людьми без их согласия и согласия их родственников, — заявила сенатор.

По словам Ковитиди, зарубежные фармакологические компании, воспользовавшись тем, что «украинская власть продала Украину вместе с людьми, землей и полезными ископаемыми, США и их союзниками», в тайне от народа Украины превратили эту страну «в гигантский подопытный полигон». Она пояснила, что в период с 2008 по 2016 год, когда Донбасс находился под контролем украинских властей, согласно изъятым документам, на территории Мариупольской больницы велись тайные испытания западных лекарственных препаратов над людьми без их согласия.

Сложно себе представить, что после этих вопиющих фактов нарушения прав человека на Украине кто-то еще может разглагольствовать «о защите прав человека и демократических ценностях» в США, Британии, Нидерландах, Франции, Швеции и Германии. Уверена, что факты открытого геноцида, обнаруженные в подвале больницы Мариуполя, должны в кратчайшие сроки рассмотрены, изучены СБ ООН, — заключила Ковитиди.

Ранее появились документы, подтверждающие, что в психиатрическом отделении больницы № 7 в Мариуполе ставили опыты на младенцах. Уточняется, что испытания проводились по заказу крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников. Бумаги были обнаружены строителями в подвале больницы № 7 Мариуполя в ходе ее восстановления.