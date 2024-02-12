Западные фармкомпании ставили опыты на украинских младенцах РИА Новости: западные фармкомпании ставили опыты на младенцах в Мариуполе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В психиатрическом отделении больницы № 7 в Мариуполе ставили опыты на младенцах, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что испытания проводились по заказу крупных западных фармацевтических компаний при содействии украинских чиновников.

Документы были обнаружены строителями в подвале больницы № 7 Мариуполя в ходе ее восстановления. В списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года — в перечне фамилий в строке «возраст» стояло «0». Кроме того, судя по этому списку, вещество вводили и детям в возрасте от одного года до 11 лет. Отмечается, что лекарства не имели названий.

В качестве заказчиков, с которыми сотрудничала больница, указаны такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), а также Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания) и другие.

Ранее стало известно, что медицинские учреждения в Харькове переполнены ранеными солдатами Вооруженных сил Украины. Раненые часто лежат в коридорах, так как мест в палатах нет. Такая ситуация объясняется, по мнению очевидцев, тем, что украинская армия несет большие потери на Купянском направлении.