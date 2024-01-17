В переполненных больницах Харькова солдаты ВСУ лежат в коридорах ТАСС: больницы Харькова заполнены до отказа ранеными солдатами ВСУ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинские учреждения в Харькове переполнены ранеными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб. По данным источника, раненые часто лежат в коридорах, так как мест в палатах нет. Ситуацию связывают с тем, что украинская армия несет большие потери на Купянском направлении.

Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет, — заявил собеседник.

Ранее стало известно о жалобах солдат ВСУ из-за нарастающего давления со стороны Вооруженных сил России на Купянском направлении. В районе идут интенсивные бои, а погодные условия продолжают ухудшаться. Украинские военные пожаловались на непрекращающиеся наступления ВС РФ, которые усиливаются с каждым разом, а также на дождь, грязь и холод.

Военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил о необоснованных потерях в рядах ВСУ в ходе неудачных контратак на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления, чтобы замедлить продвижение войск России. При этом данные маневры зачастую разворачиваются на открытых и хорошо простреливаемых территориях, что приводит к большим потерям.