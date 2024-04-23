Сенатор осудила желание Украины переименовать города в «Новые Парижи» Сенатор Ковитиди назвала подростковым ребячеством смену названий сел на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ольга Ковитиди

На Украине растет число людей, осознающих свое родство с Россией, поэтому украинская власть бросилась переименовывать села, поселки, улицы, города и избавлять их от символики «российской имперской политики», заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, планы Киева изменить названия населенных пунктов на Шампань, Новый Париж или Порт-Анненталь свидетельствует о небольшом уме и подростковом ребячестве украинской власти.

В Верховной раде Украины с перепугу даже зарегистрировали проект постановления об изменении более чем 300 названий населенных пунктов на Украине из-за связи с Россией. Переименование в Одесской области села Надеждовка в Шампань, села Роща — в Новый Париж, а города Южное — в Порт-Анненталь свидетельствует о небольшом уме и подростковом ребячестве украинской власти, — сказала Ковитиди.

Сенатор считает, что Украине нужно срочно заканчивать бессмысленное противостояние с Россией. Ковитиди посоветовала украинским властям позаботиться о сохранении мира и безопасности страны, а не заниматься переименованием улиц и городов.

Надо срочно заканчивать бессмысленное противостояние с Россией, возвращаться в ее лоно, возвращать прежнюю Конституцию, возвращать профессионалов, любящих Украину, осознающих ценность российско-украинского союза. Именно это является основной задачей для сохранения мира и безопасности Украины, а не переименование украинских городов и улиц в Новые Парижи и Шампани, — добавила она.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 336 населенных пунктов. В частности, закарпатское Пушкино хотят изменить на Межлесье, одесскую Надеждовку — на Шампань, село Рощу — на Новый Париж, а город Южное — на Порт-Анненталь. Украинские депутаты также предложили переименовать семь районов страны.