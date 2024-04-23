На Украине хотят «дерусифицировать» сотни населенных пунктов В Раду внесли проект о переименовании 15 городов, 54 поселков и 267 сел

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховную раду внесли законопроект о переименовании 336 населенных пунктов и семи районов. В документе приводятся старые и новые названия. Например, закарпатское Пушкино хотят переименовать в Межлесье, одесскую Надеждовку — в Шампань, село Рощу — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь.

Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел, — говорится в пояснительной записке.

В феврале Украинское Дунайское пароходство переименовало несколько судов, назвав их в честь городов, вошедших в состав России. Среди них «Хабаровск» и «Звенигород», которые стали «Мариуполем» и «Севастополем». Новые названия получили 23 судна.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали улицу, названную в честь родившегося там писателя Михаила Булгакова. Такое решение местные депутаты приняли в рамках кампании по дерусификации. Теперь улица будет носить имя грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Заместитель мэра Киева и секретарь городского совета Владимир Бондаренко заявил, что таким образом Украина продолжает избавляться от названий, оказавших «влияние на искажение национального сознания украинцев».

В декабре прошлого года власти украинского Днепра (ранее — Днепропетровск) лишили бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Решение принято на последней сессии городского совета в 2023 году.