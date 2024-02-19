Украинское Дунайское пароходство дерусифицировало корабли Украинское Дунайское пароходство переименовало корабли в честь новых городов РФ

Фото: t.me/udp_official

Украинское Дунайское пароходство переименовало несколько судов, назвав их в честь городов, вошедших в состав России, сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Среди попавших под дерусификацию кораблей — «Хабаровск» и «Звенигород», которые стали «Мариуполем» и «Севастополем».

Мариуполь, Геническ, Севастополь: Украинское Дунайское пароходство сменило название 23 судов, — сообщил Москаленко.

Еще одно судно «Иваново» теперь называется «Геническ». Примечательно, что все корабли переименованы в честь городов, которые вошли в состав России в 2014 или в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали улицу, названную в честь родившегося там писателя Михаила Булгакова. Такое решение местные депутаты приняли в рамках кампании по дерусификации. Теперь улица будет носить имя грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Заместитель мэра Киева и секретарь городского совета Владимир Бондаренко заявил, что таким образом Украина продолжает избавляться от названий, оказавших «влияние на искажение национального сознания украинцев».