Имя Булгакова стерли с улицы в Киеве Улицу Булгакова в Киеве назвали в честь Кикабидзе

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В Киеве переименовали улицу, названную в честь родившегося там писателя Михаила Булгакова, сообщил горсовет украинской столицы. Такое решение местные депутаты приняли в рамках кампании по дерусификации. Теперь улица будет носить имя грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

Заместитель мэра Киева и секретарь городского совета Владимир Бондаренко заявил, что таким образом Украина продолжает избавляться от названий, оказавших «влияние на искажение национального сознания украинцев». Он считает, что в столице Украины не должно остаться наименований, связанных с Россией и ее советским прошлым.

По решению киевских депутатов также были переименованы улицы Белгородская и Павла Скоропадского. Кроме этого, лишилась своего названия библиотека имени Александра Блока.

Ранее власти Киева решили переименовать улицу, названную в честь русского художника Василия Сурикова. Теперь она будет носить имя бывшего главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе в 2023 году. В рамках политики дерусификации также переименовали еще 28 городских топонимов, включая улицы академика Туполева, Отто Шмидта и Верещагина.