В Совфеде предложили изымать здания посольств недружественных стран

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Григорий Карасин

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин предложил узаконить возможность изъятия зданий посольств недружественных государств, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что в США такая практика существует с 1982 года и России необходимо зеркально отвечать на соответствующие выпады. В пример он привел незаконный арест резиденций РФ в Нью-Йорке и Мэриленде, аресты консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и торговых представительств России.

Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности. Власти США, например, произвели практически рейдерский захват ряда российских консульских учреждений, — заявил сенатор.

25 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что ведомство прорабатывает возможность обменять замороженные за границей активы российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные. По его словам, для этого нужно выверить объем замороженных активов и получить подтверждения, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.

По данным Politico, Европейский союз заморозил российские активы на сумму около €68 млрд. Основная часть активов заморожена в Бельгии, где находится около €50 млрд, и Люксембурге (€5,5 млрд). На обе эти страны, а также на Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию сейчас приходится более 90% замороженных активов России.