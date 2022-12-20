«Считаем циничной»: МИД о позиции ООН по расстрелу российских пленных Замглавы МИД Вершинин назвал реакцию ООН на расстрел бойцов ВС России неадекватной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Вершинин

Москва сочла реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ в Донбассе неадекватной, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Он добавил, что занятая Тюрком позиция является беспринципной и циничной.

25 ноября Тюрк прокомментировал расстрел безоружных российских военнопленных словами, что все обстоятельства случившегося должны быть расследованы, а виновные наказаны. Больше никаких заявлений и действий с его стороны не последовало.

Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной, — сказал Вершинин.

Он указал, что, вопреки отсутствию реакции Управления верховного комиссара ООН по правам человека, российская сторона намерена добиться от профильных структур ООН и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей».

В середине ноября в Сети появились видеокадры, на которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, потом с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.

В свою очередь Украина завела уголовное дело в отношении российских военных. Экс-замгенпрокурора страны Гюндуз Мамедов сообщил, что их обвиняют в вероломстве из-за имитации сдачи в плен.