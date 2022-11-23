На Украине возбудили дело против расстрелянных пленных россиян Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношение расстрелянных российских пленных

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Генеральная прокуратура Украины сообщила о возбуждении дела против «вероломства российских военных», расстрелянных в ходе проведения спецоперации России. Украинские правоохранители обвинили погибших россиян в вероломстве и нарушении обычаев войны. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале киевского ведомства.

Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным вооруженных сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также добавили, что расследование идет в рамках статьи «Нарушение законов и обычаев войны». В ведомстве надеются установить все обстоятельства произошедшего, после чего будет вынесена правовая оценка всем участникам конфликта.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.