Журналист Bild показал кадры предполагаемой расправы над солдатами ВС РФ Журналист Bild опубликовал кадры предположительной расправы над российскими пленными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Bild Джулиан Ропке опубликовал в Twitter кадры расправы, предположительно совершенной украинскими бойцами над российскими пленными. Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела в луже крови. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинские солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных..<...> Инцидент, конечно, должен быть расследован в соответствии с верховенством закона, — написал редактор издания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, видео могло быть снято в Макеевке Луганской Народной Республики, жертвами стали 12 человек. При этом Mash пишет, что последний солдат решил не сдаваться и вышел к противнику с пулеметом, за что под огонь попали и сослуживцы.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что российские военнопленные подвергаются на Украине избиениям и пыткам, в том числе с использованием электрического тока. По ее словам, случаи жестокого обращения были задокументированы представителями организации в ходе бесед со 175 военнопленными. Богнер добавила, что подобные случаи имели место в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.

О пытках током в украинском плену рассказали военнослужащие Народной милиции ДНР. Бойцы уточнили, что сами таким пыткам не подвергались, но общались с российскими военными, к которым они были применены. У этих пленных были следы ожогов от оголенных проводов. По словам бойцов, подобным издевательствам подвергались те пленные, чьи ответы на допросах отличались друг от друга. Кроме того, украинские силовики избивали и запугивали пленных, чтобы получить от них больше информации.