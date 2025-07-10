В МИД не впечатлились «санкционными потугами» США против России

В МИД не впечатлились «санкционными потугами» США против России МИД назвал санкционные потуги США обыденностью для России

В США есть «санкционные потуги», однако угрозы ввести новые ограничения против Росси стали обыденностью, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что страна способна противостоять подобным угрозам, пишет ТАСС.

Есть в Вашингтоне, я бы назвал так, санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью, — отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Рябков добавил, что разногласия между заявлениями и действиями администрации президента США Дональда Трампа создают сложности в работе. Такая непоследовательность, по его словам, лишь усложняет взаимодействие с американской стороной.

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность одобрения законопроекта о новых санкциях против России. Глава государства отметил, что внимательно следит за работой сенаторов и «очень решительно» рассматривает вариант поддержки инициативы, которая проходит обсуждение в конгрессе.

При этом в июне американский лидер утверждал, что не хочет ужесточать санкции против России, поскольку рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов. Он также выразил надежды на достижение договоренностей по Украине.