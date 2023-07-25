Россияне останутся без рыбы из недружественных стран Россия ввела запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

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Правительство России ввело запрeт на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщили ТАСС в Минэкономразвития. В ведомствe отметили, что освободившиеся ниши заполнят отечественные производитeли, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутрeннего рынка.

Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидерами продаж рыбной продукции стали Московская область (13% от общих продаж), Москва (11%) и Черноземье (9%). Отмечается, что в области самой популярной позицией является полосатик желтый сушеный (с начала года приобретено более 335 тысяч штук), тогда как в Москве чаще всего приобретают крабовые палочки (порядка 514 тысяч штук). Среди всех видов копченой рыбы абсолютным фаворитом в целом по стране является скумбрия, а среди соленой — форель куском и ломтиками.