Россиянам запретили регистрироваться на сайтах с иностранной почты Депутат ГД Горелкин: российским сайтам запретят авторизовывать пользователей через зарубежные сервисы

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Принятые 25 июля Госдумой поправки в закон о новостных агрегаторах запретят использовать иностранные сервисы для авторизации на российских сайтах, пояснил в своем Telegram-канале зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. Теперь на российском сервисе нельзя будет авторизоваться через электронную почту в каком-либо домене кроме .ru или .рф. Также доступной останется авторизация через российский номер телефона, «Госуслуги» или биометрию.

[Поправка] вводит требование к российским сайтам и приложениям исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов. Мы считаем, что идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, «Госуслугам» или биометрии, — объясняет Горелкин.

Также депутат выразил надежду, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением новых требований, обеспечивающих гарантию сохранности персональных данных.

Ранее Горелкин заявлял, что переход на отечественные мессенджеры позволит решить проблему утечки данных. Для этого он предложил ввести штраф за оказание госуслуг через иностранные средства коммуникации.