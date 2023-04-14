Россиянам пригрозили штрафами за госуслуги через иностранные мессенджеры Депутаты ГД внесли проект о штрафах за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы разработали законопроект о применении штрафов в отношении лиц, использующих иностранные мессенджеры для оказания госуслуг, сообщил в своем Telegram-канале соавтор инициативы, зампред комитета по информаполитике Антон Горелкин. Он уточнил, что речь идет в том числе и о Telegram. По его словам, в случае успешного принятия закона, нарушителям грозят штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Соответствующие ограничения действуют с 1 марта, список мессенджеров доступен на сайте РКН (да, Telegram в нем тоже есть).Теперь нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, — поделился Горелкин.

В случае, если нарушение будет обнаружено у юридического лица, ему будет выписан штраф в размере от 100 до 700 тысяч рублей, уточнил депутат. Он пояснил, что если законопроект будет одобрен, зарубежными приложениями по обмену сообщениями можно будет продолжать пользоваться для рабочей коммуникации. В случае, если речь идет конкретно о государственных или муниципальных услугах, проведение сделки может стать наказуемым.

Также Горелкин отметил, что законопроект способен смотивировать россиян к переходу на отечественные мессенджеры.

Этот законопроект нужен и для решения более глобальных задач, о которых я не раз уже высказывался: сместить акценты в сторону российских альтернатив. Что хорошо и с точки зрения безопасности и профилактики утечек, и в инфраструктурном плане. Я не противник развития российского финтеха, но когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские – стратегически неправильно, — считает депутат ГД.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что некоторым российским компаниям с 1 марта 2023 года запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. В список запрещенных сервисов попали, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и Microsoft Teams.