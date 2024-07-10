Россиянам в разы повысят стоимость развода Совфед повысил госпошлину за развод до пяти тысяч рублей

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Совет Федерации на заседании в среду, 10 июля, одобрил закон, согласно которому стоимость госпошлины за расторжение брака возрастет до пяти тысяч рублей, следует из трансляции на сайте верхней палаты. Такую сумму установили для супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии или через суд.

Нововведение вступит в силу 1 января следующего года. В данный момент госпошлина за расторжение брака составляет 650 рублей.

Совфед также одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа или его дубликата взамен утерянного с 1300 до 2000 рублей. При внесении изменений придется заплатить 500 рублей вместо 350, а за выдачу дубликата — до 2000 рублей вместо 1300.

Также на заседании Совфеда одобрили закон о новых подакцизных товарах. Речь идет о введении акцизов на никотиновое сырье, а также на бестабачную продукцию, содержащую никотин, используемых при нагревании. Кроме того, под акцизы также будет подпадать природный газ, который приобретается в рамках производства аммиака, и фармацевтические субстанции этилового спирта.