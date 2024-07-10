Совфед одобрил индексацию ставок акцизов на табачную продукцию Совфед одобрил закон о новых подакцизных товарах

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По итогам заседания в Совете Федерации был одобрен законопроект о новых подакцизных товарах, пишет ТАСС. Речь идет о введении акцизов на никотиновое сырье, а также на бестабачную продукцию, содержащую никотин, используемые при нагревании.

При реализации бестабачных никотинсодержащих смесей для нагревания и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусматривается возможность применения вычета сумм акциза, — указывается в документах.

Кроме того, под акцизы также будет подпадать природный газ, который приобретается в рамках производства аммиака, и фармацевтические субстанции этилового спирта. Сообщается, что в Совфеде были одобрены законы об индексации алкогольных товаров и табачной продукции.

Ранее Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор поддержали законопроект о штрафе для родителей за курение детей. Инициатива предполагает наказание для взрослых, чьим детям не исполнилось 16 лет. Родителей предлагают штрафовать так же, как это предусмотрено за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков.

До этого сообщалось, что в Совфеде одобрили закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, в рамках которого предполагается установление ставок в диапазоне от 13% до 22%. Документ принят в рамках 572-го пленарного заседания верхней палаты парламента.