В Совфеде одобрили ввод в России прогрессивной шкалы НДФЛ Совфед принял закон о вводе прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%

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Члены Совета Федерации России в среду, 10 июля, одобрили закон, по которому в стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, которые зависят от размера доходов граждан. Документ принят в рамках 572 пленарного заседания верхней палаты парламента, трансляция которого велась на сайте Совфеда.

Ранее соответствующий закон приняли в Государственной думе России. Отмечалось, что данный тип налогообложения начнут применять с 2025 года. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и подразумевает усовершенствование налоговой системы в стране. Согласно закону, в РФ будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога 13% сохраняется для граждан, чей доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Самая большая ставка применяется на лиц, чьи доходы составляют свыше 50 млн рублей в год.

До этого сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о семейной налоговой выплате. Инициатива предусматривает возврат части подоходного налога для семей с двумя и более детьми в размере 7%. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, фактически такие семьи будут выплачивать лишь 6% подоходного налога.