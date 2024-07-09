В Госдуме рассказали, кого не коснется прогрессивная шкала НДФЛ Вице-спикер ГД Жуков: прогрессивная шкала НДФЛ не коснется жителей Севера

Фото: МО РФ

Ко второму чтению законопроекта о прогрессивной шкале НДФЛ в Госдуме партия «Единая Россия» подготовила поправки, которые выведут из-под действия нормы получающих северные надбавки россиян, рассказал первый вице-спикер ГД Александр Жуков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, прогрессия также не коснется участников специальной военной операции.

Сейчас ко второму чтению «Единая Россия» предлагает поправки с тем, чтобы прогрессия не касалась также работающих северян, которые получают северные надбавки, — сказал Жуков.

Он отметил, что в первом чтении также принят законопроект о семейной налоговой выплате. Инициатива предусматривает возврат части подоходного налога для семей с двумя и более детьми в размере 7%. По словам депутата, фактически такие семьи будут выплачивать лишь 6% подоходного налога.

Вчера на встрече президента с многодетными семьями президент высказал поручение усовершенствовать механизм этой семейной выплаты. То есть производить выплаты 7% от полной суммы причитающегося налога и только потом из этой суммы делать соответствующие вычеты, которые действуют уже сегодня. Как бы дополнительная льгота для семей с детьми, — подчеркнула парламентарий.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы. Кабмин учел в поправках к налоговым новациям предложения бизнеса и депутатов. В поправках говорится о расширении преференций для отраслей IT и электроники. Также уточнятся порядок уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке». Физические лица смогут получить больший налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, а налог на процессинговые центры букмекеров вырастет втрое.